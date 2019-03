Actie: Openbaar vervoer komt weer (moeizaam) op gang

Op Rotterdam Centraal stonden rond kwart voor acht de meeste treinen nog op 'geschrapt'. "Ongeveer de helft van de treinen rijdt nu weer", zegt de verslaggever van Radio Rijnmond op het station.



Tijdens de staking was het vrijwel leeg in de stationshal. Alleen een verdwaalde toerist en wat buitenlandse studenten hingen op het station rond. Een uur later is dat wel anders.

"Ja, ik baal hier wel van", zegt een jongeman met een plunjezak. "Wij zijn van de marine en we moeten naar Den Helder. De trein gaat om tien over acht, maar ik denk dat het stervensdruk is. Dat wordt lastig met die plunjezakken."

Proppen in de metro

Ook op het Zuidplein wordt het al behoorlijk druk. De ene na de andere metro vertrekt bomvol richting het centrum van Rotterdam.



Ambtenaar Wouter werd vanmorgen, als een van de weinigen, verrast door de staking. "Ik ben net terug van vakantie in Portugal, dus ik had niks meegekregen van de actie."

Hij heeft wel begrip voor de actie; "Zelf heb ik geen zwaar beroep, maar ik snap dat het geen pretje is om aan het einde met een kromme rug die laatste jaren te moeten doen."

En terwijl Wouter in gesprek is met de verslaggever van Radio Rijnmond vertrekt er weer een metro, waarvan de deuren nog maar net dicht kunnen. "Ach", zegt Wouter, die toekijkt en eigenlijk ook in deze metro had moeten zitten, "ik was toch al wat later vandaag. Die paar minuten maken dan ook niet uit."