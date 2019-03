School overleden meisje Hoogvliet: rust nu het belangrijkste

De Zalmplaatschool in Hoogvliet. Foto: MediaTV

De directie en medewerkers van de Zalmplaatschool in Rotterdam-Hoogvliet maken maandag een plan van aanpak na de dood van een van de leerlingen afgelopen vrijdag. Een meisje van acht jaar oud werd doodgestoken in het Maasstad Ziekenhuis. Haar vader wordt dinsdag voorgeleid voor de rechter-commissaris.

Het is nog niet bekend of er een speciale bijeenkomst of opvang geregeld wordt voor de leerlingen van de school aan de Aalreep. Mogelijk wordt dat deze ochtend besloten.

Volgens een woordvoerder van de school is het 'waarborgen van de rust' het belangrijkste voor de school.