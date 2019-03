Commissaris van de Koning voor één dag hoofdredacteur RTV Rijnmond

Commissaris van de Koning Jaap Smit neemt dinsdag voor een dag het stokje over van RTV Rijnmond-hoofdredacteur Ib Haarsma. De hoogste bestuurder van de provincie Zuid-Holland kiest die dag onderwerpen voor radio, televisie en internet die in zijn ogen belangrijk en actueel zijn.

De Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart zijn de directe aanleiding voor het hoofdredacteurschap, maar ook de andere interesses van de commissaris komen aan bod.

Jaap Smit heeft een sterke band met het Nederlandse leger. Zijn vader was militair en zelf was hij eind jaren tachtig vier jaar lang legerpredikant bij de Koninklijke Landmacht in het Duitse Seedorf.

Sinds juli 2018 is Smit ook voorzitter van Nationaal Comité Veteranendag. De dag begint daarom bij de mariniers van de Van Ghentkazerne in Rotterdam, waar een verslaggever het ochtendappel meemaakt, dat bij de mariniers baksgewijs heet.

Verder besteden we op verzoek van onze tijdelijke hoofdredacteur aandacht aan initiatieven van de provincie voor een schonere binnenvaart. En we gaan met Jaap Smit naar Rotterdam-Zuid waar voor de Provinciale Statenverkiezingen een toegankelijk stemlokaal voor blinden en slechtzienden is ingericht.

Rijnmond Nu

Jaap Smit is te gast in het radioprogramma Rijnmond Nu, van 16:00 tot 19:00 uur. Presentator Herman Vriend praat met hem onder meer over zijn werk voor de provincie, zijn band met de krijgsmacht en zijn muzikale voorkeur. Zo wordt de halve finale van het Prinses Christina Concours in april gehouden in het provinciehuis in Den Haag. In de studio zal één van de jonge deelnemers aan deze muziekwedstrijd laten horen waarom hij door de voorrondes is gekomen.

Tussen 18:00 en 19:00 uur is hoogleraar Jan Rotmans van de Erasmus Universiteit te gast in de studio. Met hem praten we over klimaat, duurzaamheid en schone energie. Wat Jaap Smit aanspreekt is de uitspraak van Rotmans “we leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk”.

CDA-politicus Jaap Smit werd 62 jaar geleden geboren in het Gelderse Doornspijk. Hij studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij werkte een aantal jaar als predikant in diverse gemeenten en als legerpredikant. Daarna was hij werkzaam als consultant, als directeur van Slachtofferhulp en als voorzitter van vakbond CNV. Jaap Smit is sinds 1 januari 2014 commissaris van de Koning in Zuid-Holland.