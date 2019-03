LIVEBLOG: Extra toezicht bij stations en moskeeën in Rotterdam na mogelijke aanslag Utrecht

In verband met een schietpartij in Utrecht wordt er in Rotterdam en omgeving extra toezicht gehouden op stations en bij moskeeën. Dat meldt de politie.

In Utrecht zijn meerdere mensen gewond geraakt toen een man in een tram in de rondte begon te schieten. Over de toedracht is nog niet veel duidelijk, maar de politie houdt rekening met een terroristisch motief. Mogelijk is er een dode gevallen, zegt een woordvoerder van de politie.

Op het Rotterdamse stadhuis is er overleg geweest met de driehoek: de politie, (loco-)burgemeester en officier van justitie.

Liveblog: