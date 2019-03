Duizenden stakers bijeen in Ahoy

Duizenden stakers bijeen in Ahoy tegen AOW-verhoging

In Ahoy in Rotterdam zijn maandagmiddag duizenden werknemers bijeengekomen om een vuist te maken tegen de politiek. In Rotterdam verzamelden havenarbeiders, timmermannen, horecaondernemers, hulpverleners en andere beroepsgroepen. en velen anderen zich voor de protestactie.

Een timmerman uit Brabant is een van de duizenden aanwezigen. "We willen een statement zetten met 66 en niks anders. Rutte heeft ons een belofte gedaan en die is hij nooit nagekomen."

Een havenarbeider vult hem aan. "Vroeg op, verreizen, acht uur werken, weer terug reizen. Na 45 jaar gewerkt te hebben en je moet dan nog een jaar of 5 of 6 doorgaan, dat wordt eigenlijk te lang, dat gaat niet meer. Het lichaam gaat protesteren: je gaat te ver en je raakt ziek."

Tijdens de bijeenkomst zijn er verschillende speeches en muziek. Ook wordt er volop vuurwerk afgestoken, de organisatie roept het publiek op om dat thuis te laten.

De bijeenkomst volgde op nachtelijke staking van arbeiders in haven van Rotterdam, omdat de nachtdienst bij uitstek een voorbeeld is van zwaar werk dat na je 66e niet meer te doen is, aldus vakbond FNV.