Essalam Moskee blijft open ondanks aanslag Utrecht

Moskeeën in onze regio worden vanwege de mogelijke aanslag in Utrecht uit voorzorg extra beveiligd.

De Essalam Moskee in Rotterdam-Zuid blijft open voor publiek. "Wij hebben vol vertrouwen in de veiligheidsdiensten en hebben de bezoekers verteld wat er gebeurd is in Utrecht. De mensen hebben vol vertrouwen in de politie", zegt Abdel Sadni van het bestuur van de moskee.

"Als de oproep voor sluiting van de politie of justitie komt, dan zullen we daaraan gehoor geven. Maar in dit geval hebben we gewoon de hele dag de deur open tot het laatste gebed."

Er is nog niet veel duidelijk over de toedracht van de schietpartij in de tram in Utrecht en het aantal gewonden. De politie houdt rekening met een terroristisch motief.