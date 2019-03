HC Rotterdam kampt met financiële problemen: 'Schrok zelf ook van de cijfers'

Voorzitter Diederik Chevalier begrijpt dat de leden moeite hebben met de maatregelen. "Ik schrok zelf ook wel van de cijfers. Als je hier op de club komt, heb je het gevoel van: het kan niet op. Dat straalt onze club ook uit.

Maar uiteindelijk is het ook wel een vereniging waar veel financiële middelen doorheen gaan. Daar is nooit veel openheid over geweest. Als je dat ziet, dan kan het me voorstellen dat sommigen daar van schrikken."

