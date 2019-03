Aanleg A16 Rotterdam officieel van start

De nieuwe snelweg moet het Terbregseplein aansluiten op de A13 bij Rotterdam The Hague Airport. De snelweg, die twee keer drie rijstroken breed is, moet de huidige ringwegen rond Rotterdam ontlasten. Ook is het de bedoeling dat het sluipverkeer in de omliggende gemeenten afneemt.



De A16 Rotterdam, zoals de weg is gedoopt, wordt zoveel mogelijk aangepast in het landschap. Er komt een half verdiepte tunnel van ruim twee kilometer door het Lage Bergse Bos. Verder plaatst Rijkswaterstaat geluidschermen en extra geluiddempend asfalt.

Langs de weg komen zonnepanelen, waarmee de snelweg zoveel mogelijk energieneutraal moet worden. De A16 Rotterdam is volgens Rijkswaterstaat niet de eerste energieneutrale rijksweg, wel de eerste met een tunnel.

Bouwers pakken ook het gebied rondom de nieuwe snelweg aan. Het Terbregseveld, de Vlinderstrik en het Lage Bergse Bos worden opnieuw aangelegd en voorzien van fiets- en wandelpaden.

Alles bij elkaar kosten de plannen bijna 1 miljard euro.