Everse in FC Rijnmond over Feyenoord: 'Er zat werkelijk niks in'

18 maart 2019

Feyenoord heeft een moeilijk weekend achter de rug. In de eigen Kuip werd met 2-3 verloren van Willem II en de derde plek komt nu serieus in gevaar. Jan Everse vindt dat Feyenoord weinig meer uitstraalt.

"Er zat werkelijk niks in. Geen beleving, geen agressiviteit", zegt Everse in FC Rijnmond. "Je speelt tegen Willem II, dat is niet echt een hoogvlieger. Als je dan ziet wat ze presteren; je moet nog acht wedstrijden. Pff, dat wordt een lange zit.

De kwaliteit bij Feyenoord is al jaren niet goed genoeg. Er zijn te veel spelers gekomen, die middelmaat zijn. Daar zit Feyenoord niet op te wachten. Die gaan nooit het voetbal spelen wat je zo graag wil zien bij Feyenoord; dat je heerst. Ze kunnen het dan een keer opbrengen tegen Ajax of PSV.

Maar als je echt goed bent, dan breng je het een keer of 26/27. En dan heb je er altijd een paar waardeloze wedstrijden bijzitten."

