Denzel Dumfries: 'Dit is geen mindere fase in mijn carrière'

"Je merkt gewoon om je heen dat je wat artikelen voorbij ziet komen. Ik ben het er niet mee eens dat het een mindere fase is in mijn carrière", zegt Dumfries tegenover RTV Rijnmond.

"We gaan gewoon lekker door. Natuurlijk zitten er mindere wedstrijden tussen. Aan het begin van het seizoen wist ik ook dat ik wat wedstrijden minder zou spelen. Daar ontkom je niet aan."

PSV werd zelfs uitgefloten tegen NAC Breda. "Maar een enkeling begint met fluiten, waarvan ik denk: die hebben niet zoveel verstand van voetbal. Je staat 1-0 voor en het voetbal loopt iets minder. Alleen je wint alsnog die wedstrijd."

Dumfries kijkt uit naar de wedstrijden met Oranje. Maar zeker van een basisplek is hij niet. "We gaan het meemaken, we zijn na een lange tijd weer bij elkaar. Het zijn weer twee mooie wedstrijden. We gaan het zien."

Bekijk hierboven heel het interview met Denzel Dumfries.