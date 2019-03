Vlaggen halfstok voor slachtoffers Utrecht

"Heel Nederland leeft intens mee", zei premier Rutte op een persconferentie. Hij heeft de instructie afgegeven om alle vlaggen halfstok te hangen.



Maandagochtend begon een man in een Utrechtse tram te schieten. Over de toedracht is nog niet veel duidelijk. De vermoedelijke schutter is maandag aan het einde van de middag aangehouden.

De hoofdverdachte is Gökmen T. De man stond al vaker voor de rechter, onder meer voor fietsendiefstal, inbraak en een verkrachtingszaak. Twee andere mannen zitten ook vast.