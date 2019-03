Stel een vraag aan de commissaris van de Koning

Commissaris van de Koning Jaap Smit is dinsdag hoofdredacteur voor één dag bij RTV Rijnmond. Een dag voor de Provinciale Statenverkiezingen mag de 'baas' van de provincie voor radio, televisie en internet onderwerpen kiezen die in zijn ogen belangrijk en actueel zijn.

Jaap Smit is tussen 16:00 en 19:00 uur te gast in het radioprogramma Rijnmond Nu. Hierbij gaat hij met presentator Herman Vriend uiteraard in gesprek over de verkiezingen. Maar ook over zijn werk voor de provincie, zijn band met de krijgsmacht en zijn muzikale voorkeuren.

Hoogleraar Jan Rotmans van de Erasmus Universiteit is te gast. Met hem praten we over het klimaat, duurzaamheid en schone energie.