Mariniers Van Ghentkazerne beginnen de dag met grondige inspectie

De dag is dinsdag goed begonnen voor verslaggeefster Marion Keete. Zij 'had het warm' tussen vijftig mariniers in opleiding, allemaal strak in uniform. Ze bracht de mannen een bezoekje tijdens hun ochtendritueel op de Van Ghentkazerne in Rotterdam.

Wat de verslaggeefster de gecamoufleerde heren ook vraagt, antwoord geven doen ze niet. "Sommigen glimlachen wel", merkt ze op. "Ja ze vinden het ook fijn om eens een keer een dame op de kazerne te zien", zegt kazerne-adjudant Kramer.

Strak vooruit

Het is precies 07:30 uur als de mannen "Baksgewijs, geeft... acht!" om hun oren krijgen. Ze moeten netjes in de houding staan en strak vooruit kijken. Het is een traditioneel begin van de dag voor de korporaals in opleiding.

"Hier inspecteren we of iedereen aanwezig is en of ze gepoetst, geknipt en geschoren zijn." Om kwart over zeven uit je bed rollen en half slapend in de rij gaan staan is er dus niet bij.

Tijdens het appel krijgen de mannen te horen wat ze die dag gaan doen. Soms herhaalt het ritueel zich aan het eind van de dag weer en krijgen ze te horen wat ze morgen doen.

Ontbijten

Of iedereen voor half acht ook een lekker ontbijtje en een bak koffie heeft gehad, kan de adjudant niet beloven. "Ik kan niet garanderen dat ze allemaal hebben gegeten, maar als ze slim zijn hebben ze dat wel gedaan... anders hebben ze honger tot vanmiddag."