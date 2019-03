Waterschappen? Wat doen ze en wat valt er te kiezen

Lies Struik is heemraad bij Waterschap Hollandse Delta. De heemraad is de dagelijks bestuurder van het waterschap, te vergelijken met de wethouder bij een gemeente.

Hij legt op radio Rijnmond uit wat het waterschap doet: "Heel veel. We zorgen dat de dijken op orde zijn zodat burgers veilig achter de dijken kunnen wonen, werken en recreëren. Maar we zorgen ook dat het regenwater wordt weggepompt in de sloten."

Rioolwater

De waterschappen zorgen ook voor zoet water als het nodig is en dat het rioolwater wordt afgevoerd, gezuiverd en gereinigd. "En we hebben ook nog een wegentaak. In het buitengebied beheren we honderden kilometers weg."

Belangrijke taken, maar kan de provincie of de landelijke overheid dat niet doen? "Dat kan", zegt de heemraad. "Maar het waterschap is de oudste democratische instelling van Nederland. Het bestaat al honderden jaren en er is altijd voor gekozen om daar op deze manier over te besluiten, omdat het water van iedereen is."

Kleine verschillen

Dus mogen we niet alleen op politieke partijen, maar ook op waterschappen stemmen. De verschillen tussen die partijen zijn wel wat kleiner. De een wil meer groen in het buitengebied, van de ander hoeft dat niet zo nodig.

"Maar denk ook aan het waterpeil. Agrariërs willen een peil dat voor hen precies goed is, maar er zijn ook partijen die vinden dat recreatie in de natuur een grotere rol moet spelen. Daar zitten de verschillen in."



Boeren, bedrijfsleven en natuur

Het zijn kleine verschillen, die voor sommige mensen toch heel belangrijk zijn. Sommige zetels worden in deze verkiezing dan ook niet door stemmen gewonnen. Het zijn de zogenaamde 'geborgde zetels'.

"Vier van die zetels worden benoemd door boeren, vier door het bedrijfsleven en één voor de natuurbeweging." Zij hebben grote belangen bij het water en krijgen daarom bestuurlijke inspraak.