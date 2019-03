Drechttunnel weer open: geschaarde vrachtwagen is weg

Verkeer richting Rotterdam kon nog wel via de linker tunnelbuis rijden, maar door het ongeval liep de vertraging op. Automobilisten die al in de rechterbuis zaten, moesten omdraaien en via de linkerbuis verder rijden.

Rijkswaterstaat adviseerde automobilisten om te rijden via de N3 en de A29. Twee uur na het ongeval is omrijden niet meer nodig, de file is nagenoeg opgelost.

Het bergen van de vrachtauto is volgens de dienst een flinke klus. Inmiddels is de vrachtwagen weggehaald en is de weg weer vrijgegeven. Waardoor de truck in de tunnel schaarde wordt onderzocht.