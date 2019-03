'Religieuze ervaring' met populair kunstwerk in Stedelijk Museum Schiedam

Een 'religieuze ervaring' noemde Mark Rothko het schilderen van zijn abstracte werk Grey, Orange on Maroon, No. 8. Mensen die het schilderij in hun eentje bekijken zouden diep geraakt kunnen worden, meent het Stedelijk Museum in Schiedam.

Dat is dan ook het idee achter de tentoonstelling 'Rothko & ik' die momenteel te zien is in het Stedelijk Museum. Nuchtere verslaggeefster Marion Keete gaat de uitdaging aan, gewapend met zakdoeken.

Het enorme werk van 2,5 bij drie meter hangt in een aparte ruimte. Je gaat er in je eentje naar binnen, zonder telefoon en neemt plaats op een bankje. Vanaf dat moment zit je helemaal alleen op zo'n vier meter afstand van een enorm en razend populair werk.

In je eentje

"Over de hele wereld staan mensen te dringen om zijn schilderijen te bekijken, maar hier in Schiedam kan je in je eentje kijken", zegt museumdirecteur Deirdre Carasso.

Wat er zo bijzonder is aan het abstracte werk met gekleurde vlakken, is dat de schilder heel veel lagen dunne olieverf over elkaar heen aanbracht. "Soms lijken ze bijna door elkaar heen te schijnen en gaan de kleurvlakken zweven", vertelt Carasso.

"Uit verschillende onderzoeken blijkt dat mensen gemiddeld ongeveer negen seconden naar een kunstwerk kijken. Dat is ontzettend jammer, maar ik begrijp het wel, er is heel veel. Daarom vonden wij het mooi om één schilderij te nemen en mensen te laten onthaasten."

Goede beveiliging

Het museum creëerde een 'kapel', waar je als bezoeker minimaal tien minuten alleen kan zitten met Rothko. Als er na die tien minuten niemand op de deur klopt kan je langer blijven zitten. Echte fans kunnen tussen tien en elf uur 's ochtends ook een uur met het werk reserveren.

Dat je in je eentje in de ruimte zit, betekent overigens niet dat je vrij spel hebt met het werk. "Het is natuurlijk wel goed beveiligd. In de ruimte hangt een camera en er staat een beveiliger om de hoek."

Ongemakkelijk

Na dik een half uur privétijd met het schilderij stamelt verslaggeefster Keete: "Ehhm, ik vond het eigenlijk best wel ongemakkelijk... zeker in het begin. Dat je denkt 'ik moet er wat van vinden en ik moet een emotie opwekken', maar op een gegeven moment ontspan je en dan is het eigenlijk best wel leuk dat je helemaal alleen mag zijn met het schilderij."

Het bijzondere vindt zij dat de grote vlakken met kleuren helemaal niet gaan vervelen. Ze ontdekte de lagen in het werk en zag allerlei nieuwe kleuren.

Bij de verslaggeefster bleef de religieuze ervaring uit, maar uit het gastenboek van het museum blijkt dat andere bezoekers wel degelijk omver geblazen zijn. Een onbekende vrouw schrijft: "Wat een bijzonder schilderij, ik voelde me zitten op de rug van een zwaan die door de ruimte vliegt. De lucht suisde langs mijn oren ik vlieg zo het schilderij in en door, dieper en dieper de kleuren in tot in het luchtledige waar ik absolute rust, stilte en vrede voel."

Rust

Dat niet iedereen zo'n diepe emotionele ervaring heeft met het schilderij hoeft volgens de directeur ook helemaal niet. "Kom kijken, lever je telefoon in en als jij niet die ervaring hebt, heb je in ieder geval tien minuten in totale rust doorgebracht... En dat is toch ook heerlijk."