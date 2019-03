Schiedamse man en vrouw pleegden ruim vijf jaar uitkeringsfraude

Een 64-jarige man en 51-jarige vrouw zijn dinsdagochtend opgepakt in een woning in Schiedam. Ze worden verdacht van uitkeringsfraude, van ruim 65 duizend euro.

De man en vrouw vielen op na een huisbezoek. Ze kregen dit bezoek omdat de dochter van de vrouwelijke verdachte ook een uitkering had aangevraagd.

Onderzoek

De sociale recherche van Stroomopwaarts (een samenwerkingsverband van de gemeentes Maassluis, Vlaardingen en Schiedam) vond tijdens dat bezoek onder andere kledingstukken en papieren die waarschijnlijk van de mannelijke verdachte zijn. Dat is opvallend, omdat de twee volgens henzelf niet samenwonen.

Als ze dat namelijk wel zouden doen, had de vrouw geen recht op een uitkering. De sociale recherche en het Openbaar Ministerie startten na het ontdekken van de spullen een onderzoek.

Uit dat onderzoek blijkt dat de vrouw waarschijnlijk al vanaf 2013 onder de radar wist te blijven met haar fraude. Ze zou in die ruim vijf jaar zo'n 65 duizend euro hebben gekregen, zonder dat ze hier recht op had.

Strafbaar

Het is strafbaar om te liegen over je salaris of woonsituatie om zo een uitkering te krijgen. De maximale gevangenisstraf is vier jaar. Na de aanhouding door de politie hebben agenten dinsdagochtend meteen het huis doorzocht. Daar is onder andere gekeken naar 'verdere aanwijzingen voor een gezamenlijke huishouding', aldus het OM.