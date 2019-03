De vader van het 8-jarige meisje dat vrijdag in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam werd doodgestoken, blijft twee weken langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris dinsdag besloten.

De 40-jarige vader wordt verdacht zijn dochter om het leven te hebben gebracht. Er is nog veel onduidelijk over wat er is gebeurd.

Het meisje werd vrijdagavond zwaargewond gevonden in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam en overleed korte tijd daarna. Het is nog niet duidelijk wat de man en zijn dochtertje in het ziekenhuis deden. Het meisje was geen patiënt bij het ziekenhuis en dus ook niet opgenomen, zei de directie.

. Het meisje zat op de Zalmplaatschool in Rotterdam-Hoogvliet. Op de school is geschokt gereageerd op de dood van de leerlinge uit groep 5.