Woningen Rotterdam-Feijenoord ontruimd na vondst explosief

Foto van eerdere doorzoekingen in de Donkerslootstraat. Foto: MediaTV

De Donkerslootstraat in de Rotterdamse wijk Hillesluis is dinsdagmorgen afgesloten geweest. Een aantal woningen werd ontruimd omdat er een explosief is gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het voorwerp afgevoerd.