Woning in Odastraat Rotterdam beschoten

Bewoners van de Odastraat in Rotterdam-Feijenoord schrokken in de nacht van zaterdag op zondag rond 01:30 uur wakker van harde knallen. De volgende ochtend ontdekten ze een aantal kogels en gaten in de voordeur.

De politie meldt dat in de nacht van zaterdag op zondag inderdaad met een vuurwapen is geschoten op de woning. Agenten hebben daarna getuigen gehoord en een sporenonderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat er een auto betrokken was bij het schietincident.

Ondanks het onderzoek heeft de politie nog niet genoeg informatie over de zaak en is dan ook op zoek naar getuigen. Mogelijk hebben buurtbewoners bewakingscamera's of ander beeldmateriaal van die nacht.