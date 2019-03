Rotterdamse dierenvriend verhoogt beloning voor tip over zwanenkiller

De vermoorde zwanen in Oud-Alblas houden de gemoederen al weken bezig. Afgelopen weekend zijn in de Alblasserwaard opnieuw zeven dode zwanen gevonden. Dierenvriend Ed Albers heeft er genoeg van en zegt 2.500 euro te geven aan de gouden tip-gever.

"Ik ben geen vegetariër, maar ik ben gewoon heel diervriendelijk ingesteld", vertelt Albers over zijn motief om het geld beschikbaar te stellen. "Ik vind het zo erg. Ik heb contact met de hoofdagent in deze zaak en ik heb gezegd: 'als de gouden tip binnenkomt, mag je me bellen.'"

Eerder beloofde een anonieme vrouw al 5000 euro te geven aan degene die met de gouden tip kwam.

Albers hoopt met alles wat hij in zich heeft dat hij het geld mag betalen. "Ik hoop het echt. Dit is zo gevaarlijk. Het is bewezen dat mensen die dit bij dieren kunnen, het later ook weleens bij mensen doen."

Vaker beloningen

De man komt vaker om de hoek kijken als het gaat om zaken met verwaarloosde of gewonde dieren. In 2015 had hij 2.500 euro beschikbaar voor de persoon die de mishandelaar van kater Koffie kon aanwijzen. In 2016 wilde hij 3 duizend euro geven aan degene die de mysterieuze dood van een Friese zeearend kon oplossen.

"Maar ik heb het nog nooit uit hoeven betalen", vertelt de voormalig directeur van fotozaak Foka. "En ik hoop heel erg dat dat nu wel mag."