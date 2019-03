Provincie Zuid-Holland wil binnenvaart 'vergroenen'

Schipper Patrick Broms is een "groene" schipper

De provincie Zuid-Holland is de initiatiefnemer van het Clean Inland Shipping project (CLINSH). Dit project moet de binnenvaart in Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk aanzienlijk schoner maken.

Via de provincie is een Europese subsidie van 8,5 miljoen euro vrijgekomen. Deze subsidie zal geïnvesteerd worden in onder andere schonere motoren, roetfilters en katalysatoren.

Het doel van de provincie is om per schip te bekijken waar er te 'vergroenen' valt, zodat er maatwerk geleverd kan worden.

Groene schipper

De Belgische schipper Patrick Borms van de MSC Poolster is een voorbeeld van een 'groene schipper'. Hij heeft, met hulp van de provincie, een aantal aanpassingen kunnen doen waardoor hij nu een hybride binnenvaartschip bevaart.

Verslaggever Sjoerd van Oortmerssen kreeg uitleg van Annette van Lier projectmanager van CLINSH en mocht hij met Patrick Borms rondkijken op de MSC Poolster.