Boeren, burgers en buitenlui samen aan Gebiedstafel Midden-Delfland

De Midden-Delfland Vereniging is blij dat alle betrokkenen de handen ineen slaan. Midden-Delfland is het groene hart van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, een soort Central Park van de stedelijke randstad. Voorzitter Koos Karssen is bezorgd over de toekomst. "De zorgen zijn serieus, kijk naar oprukkende woningbouw, het verkeer, het vliegen, alles neemt toe. Je moet je tegelijkertijd realiseren dat het 2019 is en de wereld niet stilstaat".

Poldergebied adopteren

Aan de gebiedstafel Central Park Midden-Delfland zitten de gemeenten Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Westland, maar ook het Hoogheemraadschap van Delfland en Land- en Tuinbouworganisatie LTO Nederland. "Ze adopteren als het ware het gebied en geven zo een krachtig signaal af dat het poldergebied groen en open moet blijven, ook voor toerisme".

Tijdens een congres in Maassluis waren zo'n 250 belangstellenden aanwezig, waaronder veel boeren. Verder kwamen Natuurmonumenten, de provincie en het ministerie aan het woord. "Boeren hebben een cruciale rol hier, ze zijn de dragers van het landschap en streven naar kringlooplandbouw waarin Midden-Delfland al tien jaar koploper is", aldus het ministerie en LTO Nederland.

"De oer-Hollandse veenweides, het water, de knotwilgen, rust, ruimte en weidsheid, Midden-Delfland is een bijzonder provinciaal landschap en dat moet zo blijven", aldus Karssen van de Midden-Delfland Vereniging, ook oud-burgemeester van Maassluis.

Niet zo positief

Plannen voor de verbreding van de A4 die verdiept in het gebied is aangelegd stemmen Karssen somber. "Een vermindering van luchtkwaliteit en het helpt het fileprobleem niet, ik ben daar niet zo positief over".

Burgemeester Marja van Bijsterveldt van Delft is als voorzitter van de gebiedstafel benoemd en zal de kar gaan trekken de komende jaren.