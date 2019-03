Wat betekent de komst van Denk, Nida en Fvd voor de Provinciale Staten?

Denk en Nida komen vooral op voor minderheden en houden zich bezig met onderwerpen als discriminatie, terwijl Forum voor Democratie zich net als de PVV vooral afzet tegen migratie. Onderwerpen die op provinciaal niveau een stuk minder spelen dan in de Tweede Kamer of de gemeenteraad.

"Vanzelfsprekend komt nu de identiteitspolitiek naar de provincie", reageert Metin Celik van Denk. "Wij willen een overheid zonder arbeidsdiscriminatie, dus daar willen we een slag maken."

In de Tweede Kamer en gemeenteraad botst Denk regelmatig met de PVV. "Het gaat in de provincie natuurlijk minder vaak over de islam, maar als het daar wel over gaat zullen we een flink kunnen botsen", erkent Henk de Vree, lijsttrekker van de PVV. "Dat gaat tot confrontaties leiden", zegt Celik.

De van oorsprong Rotterdamse partij Nida richt zich vooral op minderheden. Lijsttrekker Bas van Noppen weet nog wel een onderwerp dat hij wil aankaarten. "Een Israëlische busmaatschappij heeft laatst een aanbesteding in Voorne Putten gewonnen. Wij vinden dat die niet voldoen aan de mensenrechteneisen."

Eerste Kamer

Die andere nieuwkomer Forum voor Democratie erkent dat het met zijn migratiestandpunten niet veel kan in de provincie. "Wij vinden dat de provincie zich moet richten op zijn kerntaken, toezicht tot gemeenten en toezicht op waterschappen. Dan hebben we het niet over migratie, maar dat hoeft dan ook niet", zegt lijsttrekker Rob Roos.

Forum zegt vooral mee te doen aan Provinciale Verkiezingen om in de Eerste Kamer te komen en ook voor Denk is dat een reden om mee te doen. "Dan wordt een middel het doel. Dat vind ik onderwaardering voor de provincie en waarom zou je dat doen? Ik vind dat een slechte zaak", zegt De Vree.

Daarmee lijkt de rustige vergadercultuur van de Provinciale Staten flink te worden opgeschud met de komst van de nieuwe partijen. Daarnaast lijkt de formatie een lastige kluif te worden als daadwerkelijk dertien partijen of meer zitting nemen in de provincie.