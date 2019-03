Zaak tattookillers: 'Waarom moest Onno dood?'

Onno Kuut overleed in maart 2009. Zijn lichaam werd in de duinen bij Hoek van Holland gevonden. Kuut was lid van de bende de ‘tattookillers’. Het lijkt erop dat hij tot zijn nek in de criminaliteit zat. Zijn moeder en zus kunnen het nog niet geloven: “We willen een ander beeld van Onno schetsen.”

Hun woorden werden uitgesproken op dinsdag, tijdens het moordproces in Rotterdam. De vier verdachten hebben dagenlang hardnekkig gezwegen, daarbij een geeuw niet onderdrukkend. De emotie kwam pas toen de slachtofferverklaringen werden voorgelezen.

Onno groeide op in Enschede in een gezin met vier kinderen, waarbij als enige was geadopteerd, uit Zuid-Korea. Zijn moeder herinnert zich dat hij fysiek voorlag op leeftijdsgenoten. “Op zijn derde had hij al een zwemdiploma. Hij kon ook goed voetballen.”

Pizza's

Ze noemt hem een jongen die zich moeilijk kon concentreren en heel intuïtief was. Die altijd voor anderen klaar stond. “Toen hij honderd euro verdiende met zijn eerste bijbaantje, kocht hij pizza’s voor al zijn vrienden. Dat was typerend voor Onno.”

Zijn zus had veel steun aan hem, ook op het schoolplein. “Lieve Onno, wat ze ook over je schrijven, je moet weten: je blijft voor mij de beschermbroer die je was.” Ze denkt met warmte terug aan hun jeugd: “Samen voetballen, iglo’s bouwen in de winter. Sinterklaascadeaus uitpakken bij de open haard.”

In januari 2009 ging hij op bezoek bij zijn moeder en bleef langer dan normaal. “Hij zei dat hij niet meer wist wie zijn vrienden waren en dat hij wilde verhuizen van Enschede naar Rotterdam. Dat is de laatste keer dat ik hem heb gezien.”

Huurmoordenaar

Zijn moeder wist wel van criminele activiteiten van haar zoon. “Maar een huurmoordenaar? Een tattookiller? Ik kan het mij nog steeds niet voorstellen. Waarom moest hij dood? Ik hoop omdat hij uit het wereldje wilde stappen.”

Naar het motief achter de moord op Kuut is het nog steeds gissen. De vier zwijgende verdachten hebben geen enkel licht in de duisternis willen brengen. Was het vanwege de ruzie met Satudarah-leider Michel B.? Of was hij betrokken bij een liquidatie in februari 2009 waarbij per ongeluk een tweede slachtoffer viel, een Amsterdamse crimineel?

Woensdag komt justitie aan het woord. Niet alleen zal een strafeis worden uitgesproken, justitie zal ook duidelijk moeten maken voor welk scenario zij kiest. Zij zal een antwoord moeten formuleren op de vraag die de moeder van Onno al tien jaar bezighoudt: waarom moest hij dood?