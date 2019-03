Lesje democratie in Bloemhof: wipwap, knikkerbaan of boomhut?

De spanning loopt flink op bij OBS de Pantarijn in Rotterdam-Bloemhof. Dinsdagavond wordt de uitslag bekend gemaakt van de schoolplein-verkiezing. Komt er een democratisch gekozen wip-wap, schommel, glijbaan, of boomhut?

De verkiezing is bedoeld om de scholieren kennis te laten maken de democratie. Het deel van Bloemhof waar De Pantarijn staat, scoorde onlangs nog een bedroevende tien procent opkomst tijdens een verkiezingsdag.

Dat kan en moet beter, dacht een groep studenten van de Willem de Kooning kunstacademie. Ze rolden hun verkiezingsproject uit.

Levensecht

Het stemmen verloopt volgens de regelen der kunst. Het stemlokaal is levensecht, het hokje is echt en ook de stembus wordt in het echt gebruikt. Alleen de stemformulieren zijn met 'meer groen', 'klimrek' en 'knikkerbaan' wat afwijkend. Heel de school, behalve de kleuters, mocht een stem uitbrengen. Er is zelfs campagne gevoerd.

"Ik heb geleerd dat je niet moet stemmen op wat vrienden willen, maar op wat je zelf wil", vat Nicole de lesstof goed samen. "En dat stemmen belangrijk is."

Om dat laatste te benadrukken hebben de leerlingen hun ouders een verklaring laten tekenen dat ook zij in de toekomst hun best gaan om Bloemhof te verlossen van het slechte opkomstcijfer.