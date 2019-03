Blinden kunnen eindelijk zelfstandig stemmen

Blinden en slechtzienden kunnen tijdens de aankomende Provinciale Statenverkiezingen voor het eerst zelfstandig stemmen. Op 23 locaties in ons land zijn stembureaus ingericht met speciale hulpmiddelen. Binnen onze regio is 'blind stemmen' mogelijk in Rotterdam en Sliedrecht.

De Visio-school in Rotterdam-Zuid is net als het Oogziekenhuis helemaal ingericht op stemmers met een visuele beperking. Er is een felgele, geribbelde looplijn naar het hokje. Eenmaal daar leidt een stem uit een koptelefoon de kiezer langs de opties.

Stemmen verloren

"Vroeger keek ik door het speciale loepstukje in mijn bril, zegt Daniel Schober van blindeninstituut Visio. Als ik niet oppaste ging ik buiten het hokje met mijn potlood en dat betekende 'stem ongeldig'. Er zijn waarschijnlijk de nodige stemmen verloren gegaan op die manier."

Blinden en slechtzienden kunnen vanaf woensdag op eigen kracht stemmen. Dat is voor het eerst conform het VN-verdrag dat bepaalt dat mensen met een handicap volwaardig mee moeten kunnen doen in de samenleving. Commissaris van de Koning Jaap Smit onthulde het speciale hokje op feestelijke wijze.

Schoolleider Ulco van der Ende is tevreden over het revolutionaire stembureau in zijn school. "Dit is weer een stap naar een samenleving waar mensen met slecht zicht volledig meedoen."