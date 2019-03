Analyse: de Martin van Geel-discussie splijt en gijzelt Feyenoord

Het aantal supporters dat ook af wil van de technisch directeur is groeiende, blijkt uit spreekkoren tijdens wedstrijden en een rondgang op social media. En een groot gedeelte van de gefortuneerde groep Vrienden van Feyenoord is ook klaar met Van Geel.

Tegenover al die weerstand staat het positieve geluid van Algemeen Directeur Jan de Jong en meer Feyenoord-medewerkers. Ook De Telegraaf ziet het nog steeds zitten in Van Geel. Verder lijkt de Raad van Commissarissen (RvC) van Feyenoord de prestaties die de Brabander levert prima te vinden, omdat er vanuit die hoek geen enkele beweging te vernemen is die ook maar iets wegheeft van een aanstaand gedwongen vertrek van de TD.

Mevrouw Van Geel

De grote vraag is nu: welk kamp gaat deze strijd winnen, de voor- óf tegenstanders van de man die zelf van geen wijken wil weten?

Wie al langer rondloopt in het voetbalwereldje, weet dat Van Geel uiteindelijk gaat sneuvelen. Net als bij ieder ander mens zit ook op zijn incasseringsvermogen een begrenzer. Als de verwensingen aan zijn adres een nog lelijker karakter krijgen en zijn tegenstanders in de media zich blijven roeren, gaat zelfs voor een hardliner als Van Geel de lol er een keertje af. En er komt natuurlijk een dag dat mevrouw Van Geel tegen haar man zegt: "Het is mooi geweest, Martin. Laat ze in De Kuip lekker de pl.... krijgen." Daarnaast is niet uit te sluiten dat de RvC van Feyenoord uiteindelijk toch door de knieën gaat, want zoals dat dan zo mooi heet: ‘onder druk wordt alles vloeibaar'. Zeker in de voetballerij.

Verwijten en complimenten

Matige aankopen, het niet doorpakken na de titel, een verwaarloosde jeugdopleiding en het negeren van de voetbalpiramide. Dat zijn de vier belangrijkste verwijten aan het adres van Van Geel. Een kampioenschap, twee bekers, het aanstellen van Ronald Koeman en Giovanni van Bronckhorst als trainer en spelers die voor vele miljoenen euro’s meer verkocht zijn dan gekocht. Dat zijn de vier belangrijkste complimenten aan het adres van Van Geel.

Alle bovengenoemde argumenten snijden hout. Het gaat nu echter niet meer om wie het meest gelijk heeft. Het gaat er nu om wat het beste is voor Feyenoord. Gaat het chagrijn omtrent het functioneren van Martin van Geel nog keren? Het antwoord laat zich raden. Zijn tegenstanders hebben stelling genomen en voelen zich gesteund door de magere prestaties van Feyenoord de laatste maanden. Het zorgt voor een enorm hoge zuurgraad rondom de Kuip. En dat is niet goed voor de club.

Hoe nu verder?

Feyenoord moet door. Er moet constructief en met een goed gevoel gewerkt worden aan een nieuw seizoen. En dat wordt zonder Van Persie en zonder geld voor echte versterkingen al moeilijk zat. Jaap Stam heeft als nieuwe trainer een organisatie nodig die rust en positivisme uitstraalt, gesteund door een Legioen dat er in gelooft. Alleen dan ontstaat er een sfeer waarin jonge talenten en de rest van de selectie zich kunnen en durven ontplooien en die enkele transfervrije nieuweling zich direct prettig voelt. Het tegenovergestelde dus van het sentiment dat de club nu gijzelt, met de technisch directeur als de terechte/onterechte* kop van Jut.

*haal door wat voor u niet van toepassing is.

Ruud van Os is eindredacteur sport en nieuws bij RTV Rijnmond.