Het wordt aanpoten: geld Hoekse Lijn eind augustus op

De Voortgangsrapportage Hoekse Lijn die in januari was beloofd, biedt twee maanden later weinig nieuws. Het grootste struikelblok is nog steeds de software die de veiligheid van het metrosysteem moet garanderen. De Canadese bouwer van het computersysteem Bombardier heeft de bug nog niet gevonden.

Door de softwarefout bleven eerder de spoorbomen bij overgang Deltaweg in Maassluis openstaan toen de metro tijdens een testrit. De oorzaak van het probleem is bekend, maar zo staat in de brief aan de raad: "Op dit moment kan niet worden aangetoond dat de storing bij overweg Deltaweg zich niet bij andere overwegen voordoet."

De oorzaak van een tweede verstoring wordt de komende weken verholpen en getest, aldus het college. Daarbij ging het om een verstoring in het versturen van de zogeheten snelheidscode naar de metro, die een remmend effect heeft.

Geen vergunning om te rijden zonder veiligheidsverklaring

Eerder hadden RET en verantwoordelijk wethouder Judith Bokhove al verzuchtend gezegd dat ze hoopten dat de Hoekse Lijn nog dit jaar zou gaan rijden....hopelijk. Dat scenario lijkt steeds reëler. Want zolang het computersysteem niet op orde is, komt er geen veiligheidsverklaring van Bombardier. En zonder die verklaring kan er ook geen vergunning worden aangevraagd om de metrolijn te laten rijden.

Alleen al het beoordelen van de vergunningsaanvraag gaat 6-7 weken duren. Daarna moet er nog 4 weken worden proefgereden voor de lijn open mag. "Bij het testen geldt dat er nog steeds een risico bestaat op vertraging doordat er nieuwe non-conformities in de spoorbeveiligingssoftware of andere storingen worden ontdekt."

Gesprekken met strandondernemers Hoek van Holland

Een simpele rekensom leert dat het in het meest positieve scenario tot half juni duurt voor de Hoekse Lijn wordt opengesteld voor reizigers. Maar de kans dat de Hoekse Lijn het strandseizoen gaat halen, is inmiddels vrijwel miniem. De wethouders Bokhove en Kathmann willen dan ook op korte termijn in gesprek met de strandondernemers in Hoek van Holland om de stand van zaken door te nemen.

Geld bijna op

De oplevering van de Hoekse Lijn stond eigenlijk gepland voor september 2017 en is al meerdere keren uitgesteld. Dat leverde een extra kostenpost op van tientallen miljoenen euro. Het totale projectbudget is eind augustus op, zo staat ook in de brief te lezen. "De extra vertragingskosten zijn nog tot en maart 2019 gedekt. Iedere maand extra vertraging in 2019 kost zo'n 1,5 miljoen euro, inclusief de kosten voor vervangend vervoer. Dat betekent dat er vanaf april 2019 nog maximaal 4 maanden extra vertraging kan worden opgevangen binnen de projectbegroting." Begin september moet er dus geld bij.