Botlekbrug korte tijd afgesloten voor scheepvaartverkeer

Rijkswaterstaat gaat de Botlekbrug versterken zodat er later dit jaar ook treinen over kunnen rijden. Het was de bedoeling dat de steigers zouden worden geplaatst zonder hinder voor de schepen. Maar bij nader inzien is besloten de brug toch enige tijd te sluiten.

De stremming begon even voor 20:00 uur duurde tot ongeveer 21:30 uur.