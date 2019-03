Gewonde bij brand in woning Rotterdam-Pendrecht

Bij een brand in een huis in het Rotterdamse Pendrecht is dinsdagavond een man gewond geraakt. Hij is in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer was uitgerukt na meldingen van bewoners aan het Middelharnishof dat er rook uit een huis kwam en een rookmelder afging. Bij het betreden van de woning troffen ze een man buiten bewustzijn aan.

Een traumahelikopter kwam ter plaatse en de man werd gereanimeerd. Daarna is hij met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Het is niet bekend hoe hij er nu aan toe is.

De oorzaak van de brand is niet bekend. Volgens een woordvoerder van de brandweer stond er in de keuken een oververhit pannetje op het vuur. "Maar het is niet duidelijk of de rookontwikkeling ervoor heeft gezorgd dat de man bewusteloos raakte, of dat het pannetje oververhit raakte nadat de man al buiten bewustzijn was."