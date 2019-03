'Problemen in Poortugaalse kliniek houden aan'

De problemen in de zorgkliniek Ipse de Bruggen in Poortugaal blijven voortduren. Althans, dat blijkt uit nieuwe klachten die RTV Rijnmond van personeel en cliënten kreeg. De zorginstelling zegt de klachten serieus te nemen en het gesprek aan te gaan.

De panden waarin de zorg wordt geboden zijn voormalige gedeelten van tbs-kliniek de Kijvelanden. In de afdelingen van Ipse de Bruggen verblijven cliënten die worden behandeld na door de rechter opgelegde maatregelen. Het gaat om bijvoorbeeld tbs'ers met bijzondere voorwaarden en draaideurcriminelen.

In januari kwam het personeel met klachten naar buiten. Ze vonden de werkdruk te hoog worden en vreesden incidenten met cliënten. De stress op het werk werd veroorzaakt door slechte werkomstandigheden. De stank is er vreselijk door een probleem met het riool. Ook ging apparatuur stuk zoals een cv-ketel, waardoor er een paar dagen geen warm water en verwarming was.

Ipse de Bruggen erkende de problemen en beloofde beterschap. Alleen het oplossen van de rioolstank vergde meer tijd. Daarvoor is men afhankelijk van Fivoor, eigenaar van het terrein van de Kijvelanden.



Twee maanden later is er volgens personeel en cliënten weinig veranderd. “Er hebben inmiddels meerdere collega’s ontslag genomen. We moeten steeds vaker samenwerken met flexwerkers. Dat is allesbehalve ideaal voor het verlenen van zorg.”

Spanning

De medewerkers zeggen ook dat de spanning blijft toenemen. Ze geven toe dat collega’s er andere regels op nahouden. “Het klopt dat cliënten in een voorraadkast worden opgesloten. Dat is niet volgens de regels.’’

Cliënten klagen er over dat ze seksueel worden geïntimideerd. De hygiëne in de keuken laat zwaar te wensen over. Cliënten zouden ook ziek van het eten worden. Daarnaast zouden ze geen hulp van een dokter krijgen als ze er om vragen. Tot slot zou de noodverlichting in het pand niet werken.

Ipse de Bruggen laat via een woordvoerder weten de klachten serieus te nemen en met personeel en cliënten in gesprek te gaan.