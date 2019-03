'Verdwenen' stempassen in postzak bij bezorger thuis

"Het maakt mij niet uit wat je stemt, maar je hebt het recht om te stemmen. Dat wordt me ontnomen." Jacob van Holten wacht al dagen met enkele buren op de postbode voor hun stempassen. Enkele bewoners van het Henegouwerplein, de Aleidisstraat en 1e Middellandstraat in Rotterdamse wijk Middelland hebben een dag voor de verkiezingen nog geen stempassen ontvangen.

Dinsdagmiddag heeft bewoner Willem op de Henegouwerlaan alsnog zijn stempas ontvangen. "Het is een rommeltje. Ik heb de stempas nu gekregen omdat we stampij maakten. Ik vraag me af of ze bij de rest ook bezorgd zijn."

Een buurman van Van Holten zegt een medewerker van de gemeente aan de lijn te hebben gehad. Die vertelde dat ze woensdag alsnog hun stempas in een stemlokaal in de buurt kunnen ophalen.

Postbedrijf Sandd laat in een reactie weten op de hoogte te zijn dat in bepaalde wijken geen stempassen zijn ontvangen en in gesprek te zijn met de gemeente.

Van Holten heeft herhaaldelijk bij de gemeente aangegeven dat de stempassen nog niet zijn bezorgd. "De gemeente is op de hoogte en heeft de burgers in deze wijk niet goed geïnformeerd."

Postzak met stempassen

"Ontzettend vervelend", zegt Hestia Reukema, directeur dienstverlening van de gemeente Rotterdam, in een reactie. Ze vertelt aan RTV Rijnmond dat na een gesprek met Sandd bleek dat een postbezorger nog een tas met stempassen thuis had staan. Die passen zijn nu alsnog bezorgd. "Daarnaast hebben we iedereen die heeft gebeld een vervangende stempas aangeboden."

Voor mensen die nog steeds geen pas hebben ontvangen is er geen oplossing. Dinsdag om 12:00 uur was de uiterste termijn. Reukema weet niet hoeveel mensen woensdag niet kunnen stemmen door de bezorgfout. Volgens haar gaat het om individuele gevallen, niet om een hele straat.

Mensenwerk

Voor de volgende verkiezingen gaat de gemeente opnieuw met Sandd om te tafel zitten om afspraken te maken. "Het blijft altijd mensenwerk", zegt Reukema. "Wij nemen elke melding serieus en we betreuren het zeer, maar het zal echt om incidenten gaan."

De gemeente zegt ook toe de communicatie rond vervangende stempassen te optimaliseren. Dan moeten de systemen draaien en alle bestanden op orde zijn die bij de stembureaus.