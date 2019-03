Liveblog: Rijnmonders naar de stembus

Het stemmen is begonnen. Rijnmonders brengen vandaag hun stem uit voor Provinciale Staten van Zuid-Holland en het waterschap. In dit liveblog updates over het verloop van deze verkiezingen bij stembureaus in de regio.

10:32 uur

Burgemeester van Alblasserdam Jaap Paans heeft als eerste in de gemeente zijn stem uitgebracht in stemlokaal De Damsteen. Omdat het gemeentehuis wordt verbouwd, is het stemlokaal tijdelijk verplaatst.



10:10 uur

In Rotterdam had iets voor 10:00 uur 5,7 procent van de kiesgerechtigden hun stem uitgebracht voor de Provinciale Staten. Dat is net iets minder dan de landelijke opkomst rond die tijd: 6 procent. In het hele land gingen om 07.30 uur de stembureaus open, om 21.00 uur gaan de stemlokalen dicht.

09:48 uur

In een poging om zoveel mogelijk jongeren naar de stembus te krijgen, opende de gemeente Dordrecht een nieuw stembureau in het gebouw van de Hogeschool InHolland. Het is alleen nog wel heel erg rustig 's ochtends. Even werd gedacht dat de school vandaag dicht is, maar het blijkt dat er examens zijn en leerlingen later op de dag naar school komen om hun examens te maken.



09:34 uur

PVV-aanhangers in Spijkenisse hebben bij industrieterrein Halfweg een container neergezet met de tekst 'Wilderstown' in grote graffitiletters erop. "Nu is het duidelijk Spijkenisse is Wilderstown", schrijven ze op Facebook. De PVV-voorman bracht zaterdag een bezoek aan een van de gemeenten waar hij de afgelopen jaren de meeste stemmen haalde.



08:28 uur

Bewoners van een aantal straten in Rotterdam-Middelland maakten zich zorgen. Hun stempassen werden, ondanks klachten bij de gemeente, maar niet bezorgd. De meeste passen zijn inmiddels volgens de gemeente bezorgd, maar het kan dat een enkeling vandaag niet kan stemmen.

08:21 uur

In Rotterdam-Ommoord klagen buurtbewoners over de toegankelijkheid van het stembureau in het squashcentrum aan het Barbarakruid. Omdat de rotonde is opgebroken, kunnen mensen die met de auto komen stemmen daar niet goed komen. Ook ouderen uit flats in de buurt die te voet naar het stembureau gaan, moeten omlopen door de wegwerkzaamheden.

08:16 uur

Door een storing bij KPN hadden stembureaus in Rotterdam vanmorgen moeite om verbinding te maken met het netwerk. Dat is nodig voor de tablets op de stembureaus, daarmee worden de stempassen ingescand. Rond 08:00 uur was de storing verholpen.

08:10 uur

Bewoners van de Jan Meertensflat in Rotterdam-Lombardijen klaagden dat er al sinds gisteren stemcontainers en verzegelde dozen met vermoedelijk stembiljetten onbeheerd klaarstonden. Bij navraag bij het stembureau blijkt dat het niet om gevoelige spullen ging, maar alleen om de lege bakken en wat dozen met dingen als plakband en potloden. De stembiljetten en andere gevoelige materialen zijn pas om 04:00 uur aan een bewaker gegeven.