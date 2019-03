Rotterdamse raad krijgt alsnog geheim document Schiekadeblok

De gemeenteraad van Rotterdam krijgt toch inzage in de geheime PowerPointpresentatie van 23 juni 2009 over het Schiekadeblok. Dat heeft het college van burgemeester & wethouders besloten. Nog deze week wordt dit omstreden stuk verzonden naar de raad.

Loco-burgemeester Bert Wijbenga schrijft in een brief aan de raadsleden dat hiervoor is gekozen vanwege het 'belang van de bestuurbaarheid van de stad'.

De raad dreigde in twee delen uiteen te vallen door de geheimhouding op het stuk te houden. De oppositie wílde het stuk zien, de coalitie vond dat niet nodig. Een goede behandeling van het kritische rekenkamerrapport kwam daardoor in gevaar.

De Rekenkamer Rotterdam kwam eind januari met een kritisch rapport over het Schiekadeblok. Oud-wethouder Adriaan Visser zou niet goed hebben gehandeld. Daarop lekte Visser een document naar de pers om het tegendeel te bewijzen.

Die PowerPointpresentatie is volgens onafhankelijk onderzoek niet geheim, maar de originele versie ervan wel.

De oppositie in de Rotterdamse raad wilde ook dat definitieve stuk inzien om zelf te kijken wat de overeenkomsten tussen de stukken zijn. Het stadsbestuur weigerde dat tot nu toe. Oppositiepartijen hadden al gezegd een WOB-procedure te starten om de informatie als nog openbaar te krijgen.

Loco-burgemeester Bert Wijbenga zegt dat het alsnog openbaar maken van het stuk een 'unieke situatie' is en dat alle andere stukken geheim blijven.