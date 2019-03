Nieuw stemlokaal in schoolgebouw Dordrecht om jongeren te laten stemmen

In Dordrecht doen ze hun best om zoveel mogelijk jongeren naar de stembus te krijgen. Zo opende de gemeente een nieuw stembureau in het gebouw van de Hogeschool InHolland. Zo is het makkelijker voor jongeren om te stemmen, en de hoop is dat ze dat ook gaan doen.

Toch is het even voor 10:00 uur in de ochtend met nog maar veertig stemmen wel heel erg rustig in het stemlokaal. De voorzitter was even bang dat de school vandaag dicht is. Later blijken leerlingen vandaag examens te hebben en pas aan het eind van de dag naar school komen. "Voor de rest wonen hier niet zoveel mensen", zegt de voorzitter.

Burgemeester Wouter Kolff was woensdagochtend op het stembureau om met een aantal jongeren te praten over de verkiezingen.



"Ik vind het belangrijk dat we hier stemmen, want het gaat over ons eigen gebied. Waterschappen gaan over droge voeten en schoon water", zegt de burgemeester. Hij bracht vandaag zijn stem uit op het nieuwe stembureau, en hij praatte met vier 18-jarigen: Joske, Simone, Roos en Roos.

"Ik heb een aantal stemwijzers gedaan. Daaruit kwam steeds een beetje hetzelfde. De bovenste ging ik met elkaar vergelijken, en zo ben ik eruit gekomen", vertelt Joske.

"Voor de waterschappen heb ik opgezocht wat het was", geeft Simone eerlijk toe. Ze legt uit dat het waterpeil belangrijk is, en schoon drinkwater.

Ook al zal het nog rustig blijven vanwege de examens vandaag, deze jongeren zijn in ieder geval enthousiast.

De burgemeester bezoekt op de verkiezingsdag in totaal zeven stembureaus. "Ik toon graag mijn belangstelling voor de vrijwillige leden van de stembureaus. Zij maken het mede mogelijk dat wij kunnen stemmen. Ik hecht grote waarde aan het stemrecht in onze democratie. Ik hoop dan ook dat iedereen woensdag zijn stem uitbrengt", zegt de burgemeester.