Stankov en Janssen weg bij FC Dordrecht

Verder heeft FC Dordrecht de contracten van Terence Groothusen en Maarten Pijnenburg opgezegd. Groothusen kwam mede door een zware blessure nauwelijks in actie. Met Pijnenburg is afgesproken dat er later nog met hem wordt gesproken over eventuele verlenging van zijn contract, maar dat de club zijn aflopende verbintenis formeel heeft opgezegd.

Met Janssen en Stankov wordt niet meer gesproken. Stankov speelt sinds 2017 voor FC Dordrecht, dat hem toen overnam van Achilles'29. Eerder speelde de rechtsback onder meer voor Roda JC, FC Oss en MVV. Doelman Bryan Janssen kwam anderhalf jaar geleden samen met Daniel Breedijk over van Sparta.