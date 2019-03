Levensgenieter Albert tipt koffie en slager in eigen rouwadvertentie

Een opvallende rouwadvertentie in het Algemeen Dagblad dinsdag van de markante Rotterdammer Albert Vooijs. Hij overleed op 17 maart en gaf in zijn eigen, vrolijke rouwadvertentie nog wat horecatips mee.

"Niet treuren, ik heb geleefd", schrijft Vooijs in zijn overlijdensbericht in de krant. Toch zijn ze bij het Rotterdamse Giraffe Coffee Roasters verdrietig om de dood van Albert. De branderij werd door Vooijs getipt in zijn rouwadvertentie en hij kwam er vaak langs. "Toen we maar net begonnen waren, werd er op de deur geklopt en stond Albert daar ineens", vertelt koffiebrander Mark. "Hij was de eerste fan die we zelf nog niet kenden."

Hoogleraar levensgenieten

"Hij kwam altijd met mooie verhalen bij ons binnen.", vertelt Mark verder. "Hij bracht mensen met elkaar in verbinding en als wij het gerucht hoorden dat ergens een horeca-gelegenheid zou openen, dan wist hij al wie erachter zaten, wie de wijn ging leveren en wie de chef was."

Niet alleen in zijn rouwadvertentie tipte Albert zijn favoriete eet- en drinkgelegenheden. "Als Albert wist wat je deed en als het goed was, was hij de eerste om het aan iedereen te vertellen", zegt Mark. "Hij was hoogleraar levensgenieten."

Tips in Antwerpen

Ook Rotterdamse keurslager Van Linschoten werd door Albert genoemd en krijgt veel reacties. "Het is natuurlijk een supercompliment om te krijgen, maar het is aan de andere kant heel triest", zegt David, de zoon van de keurslager.

"Hij kwam overal ter wereld en vertelde inspirerende dingen." Als Albert ergens iets bijzonders of lekkers had gezien, dan vertelde hij dat. Soms tipte hij plekken in Antwerpen aan de slager, die daar dan ook daadwerkelijk ging kijken. "De week daarop hadden we het daar dan weer over. Daardoor groei je ook als winkel", zegt David.

De slager had het niet heel vaak over de ziekte met Albert, maar het kwam wel af en toe ter sprake: "Mijn vader zei: er staat wat moois op je te wachten als je overlijdt, daar zie ik je in de toekomst." Albert Vooijs werd 66 jaar.

