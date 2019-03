Lekkende tank met chloor bij zwembad Hendrik-Ido-Ambacht

Aan de buitenzijde van zwembad De Louwert in Hendrik-Ido-Ambacht is woensdagmiddag een chloortank gaan lekken. Uit voorzorg is het zwembad ontruimd. De brandweer is groot uitgerukt, ook specialisten in chemische stoffen zijn naar het zwembad.

Volgens de brandweer gaat het om het middel natriumhypochloriet, dat wordt gebruikt om zwembadwater te desinfecteren.

Het lek zorgt niet voor chloorverspreiding in het zwembad. Op het moment van de melding stond juist een zwemles op het punt van beginnen. In totaal waren zo'n 30 personen in het bad, die zijn tijdelijk opgevangen in cultureel centrum Cascade verderop in de straat. De kinderen zijn inmiddels opgehaald door hun ouders of verzorgers.

Om 13:30 uur kon de brandweer melden het lekkende vat bijna helemaal te hebben gedicht. Een bedrijf gaat het verder leegpompen.

Het zwembad blijft de hele woensdag gesloten, alle zwemlessen worden afgelast.