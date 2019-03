Risico op blusschuimballet A15 bij Rotterdam geweken

Woordvoerder Jop Heinen van de Veiligheidsregio over het blusschuimballet

De snelheidsbeperking op de A15 richting Ridderkerk ter hoogte van Heijplaat is opgeheven. Automobilisten mochten daar woensdagmiddag korte tijd maar 70 kilometer per uur, omdat er een grote hoeveelheid blusschuim de snelweg op dreigde te waaien. Dat gevaar was iets na 16.00 uur geweken.