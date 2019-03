Versterkt Jong Feyenoord niet langs Heracles

Een versterkt Jong Feyenoord heeft woensdagmiddag op Varkenoord niet weten te winnen van Jong Heracles. In de slotfase redde Jaron Vicario met zijn tweede treffer een punt voor Feyenoord door 2-2 te maken.

Feyenoord met onder andere Sven van Beek, Jens Toornstra, Ridgeciano Haps en Yassin Ayoub in de gelederen kwam al binnen het kwartier spelen op voorsprong door de jonge Vicario. In de tweede helft kwam Heracles op gelijke hoogte door Joey Konings en Silvester van der Water maakte niet veel later de 2-1 voor de bezoekers. Het team van Denny Landzaat wist door de late goal van Vicario toch nog een punt te pakken.

Jong Feyenoord staat in de kampioensgroep op een achtste plaats met vier punten uit vier duels.

Opstelling Jong Feyenoord: Delle, Nieuwkoop, Van Beek, Verdonk, Haps, El Bouchataoui, Sinisterra, Ayoub, Vicario, Toornstra en Amadin.