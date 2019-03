Hier worden Rotterdammers het gelukkigst van

Het is woensdag niet alleen de dag van de verkiezingen, het is ook nog eens Internationale Dag van het Geluk. Tijd om te peilen waar Rotterdammers echt gelukkig van worden!

Op de markt op het Afrikaanderplein worden Rotterdammers van verschillende dingen heel blij. ''Ik word vooral gelukkig van mijn kinderen en kleinkinderen'', zegt een voorbijganger.

Twee oudere mannen zijn heel gelukkig met hun jarenlange vriendschap. Iedere woensdag hangen ze samen op het plein om het leven te bespreken. ''Soms kijken we ook naar vrouwen en die keuren we dan, of geven ze een compliment.''

Internationale Dag van het Geluk is in 2012 in het leven geroepen door de Verenigde Naties. Dit jaar staat Nederland op plek vijf van gelukkigste landen. Dat is de hoogste plek tot nu toe. Finland staat op de eerste plek.