PvdA stelt raadsvragen over verdwenen stempassen

De PvdA Rotterdam heeft raadsvragen gesteld over de vermiste stempassen in gemeente. Volgens het college gaat het om een incident, maar de partij wil weten waarom het daar zo zeker van is. Aanleiding voor de raadsvragen waren berichten uit de wijk Middelland dat sommige bewoners geen stempassen hadden ontvangen. Woensdag komen er ook telefoontjes binnen dat dit in Vreewijk het geval is.