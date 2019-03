Onregelmatigheden gemeld in stembureau Afrikaanderplein

In het stembureau op het Afrikaanderplein zag een verslaggever van RTV Rijnmond dat een man met zijn vrouw in een hokje ging stemmen. Ook komen er geluiden binnen bij RTV Rijnmond over een stembureaumedewerkster met haar Turkse moeder het stemhokje was ingelopen en had aangewezen welk vakje ze moest aankruisen.

Mag niet

De regels zijn duidelijk: de kiezer moet in het geheim zijn stem uitbrengen in het stemhokje. Het is ten strengste verboden om met twee personen in het stemhokje toe te treden. Tenzij het gaat om kiezers met een lichamelijke of visuele beperking.



De voorzitter van het stembureau beoordeelt of de beperking de kiezer belemmert om alleen te stemmen. De kiezer bepaalt wie hem in het stemhokje begeleidt.

In Rotterdam is deze begeleider is te herkennen aan een groen hesje, dat uitgereikt wordt door het derde lid aan tafel. Zo is duidelijk zichtbaar waarom twee mensen zich in één stemhokje bevinden.



"Mensen die problemen ervaren op een stembureau kunnen bij de voorzitter van het stembureau officieel een klacht indienen", zegt een woordvoerder van de gemeente.

"Aankomende vrijdag zijn alle proces-verbalen op de website van de gemeente Rotterdam terug te vinden. Dit zijn de juridisch geldende verslagen van het stemproces op een stembureau".

Vaker problemen

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 was het ook raak op het Afrikaanderplein. Een vrouw gaf toen ongevraagd 'stemadvies' voor de ingang van een stembureau aan met name Turkse vrouwen. "Een onwenselijke situatie", zei de gemeente destijds.

In 2010 waren er ook al onregelmatigheden bij het stembureau aan het Afrikaanderplein. De voorzitter van het stembureau werd toen vervangen, omdat geconstateerd werd dat er meerdere mensen in een stemhokje stonden.