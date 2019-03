Liveblog: Forum grote winnaar verkiezingen in Rijnmondgebied

De Rijnmonders hebben hun stem uitgebracht voor Provinciale Staten van Zuid-Holland en vier waterschappen of hoogheemraadschappen. De partij van Thierry Baudet is volgens de eerste exitpolls de grote winnaar van de verkiezingen. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de laatste uitslagen.

0:55 uur:

In de tweede stad van de regio is Forum ook de grootste. De PVV krijgt ongeveer de helft van de stemmen, in vergelijking met vier jaar geleden.

0:49 uur:

Opnieuw een plaats waar Forum voor Democratie de grootste is: Hendrik Ido Ambacht. Dat ging deels ten koste van de SGP. Die partij is al jarenlang de grootste.

0:45 uur:

In Gorinchem is de VVD de grootste. Die partij blijft Forum voor Democratie net voor. Het is de eerste gemeente in de regio waar de VVD de grootste is.

0:23 uur:

Van de grote steden in onze regio is Vlaardingen het eerste waar 100% van de stemmen is geteld. Forum voor Democratie is de grootste met bijna één op de vijf stemmen. De PVV, vier jaar geleden nog de grootste, is gehalveerd en voorbijgestreefd door VVD en PvdA.

0:05 uur:

In sommige gemeenten zijn de stemmen allemaal geteld. In Sliedrecht en Alblasserdam is opnieuw de SGP de grootste, gevolgd door Forum van Democratie.

23:12 uur:

22:17 uur:

22:10 uur:

Denk haalt volgens de Exitpoll een zetel in de Eerste Kamer.

22:05 uur:

22:00 uur:

Volgens peilingbureau Maurice de Hond komen VVD en Forum voor Democratie beiden uit op 12 zetels.

Volgens Ipsos blijft de VVD wel de grootste. Daar komt de Forum voor Democratie uit 10 zetels.

21:10 uur:

21:06 uur:

Het CDA gaat volgens de laatste exitpolls van zeven naar vier zetels.

21:03 uur:

De partij van Thierry Baudet haalt volgens de eerste exitpolls van Ipsos 16,1 procent van de stemmen