VIDEO: Reacties VVD, Denk, PvdA en GroenLinks Zuid-Holland op exitpoll

De VVD is in de exitpoll de tweede partij van Zuid-Holland. Ze gaan van tien naar negen zetels. "De VVD heeft met al die jaren bestuursverantwoordelijkheid een beperkt verlies. We blijven stabiel. Daar ben ik natuurlijk heel tevreden over", zegt VVD-lijsttrekker Floor Vermeulen.

Ook Metin Celik (Denk) is erg tevreden met de twee zetels van zijn partij. "Een nieuwe partij en dan is van nul naar twee een buitengewoon resultaat. Maar diep in mijn hart hoop ik wel nog op een derde zetel."

De PvdA blijft in de poll op vijf zetels staan. "Ik had gehoopt op zes zetels", vertelt PvdA'er Leo Bruijn. "Maar vijf is heel erg mooi." Forum voor Democratie en Denk komen als nieuwe partijen in de provinciale staten. De Rotterdammer is benieuwd waar de nieuwkomers zich in de provincie hard voor gaan maken. "Ik zou graag zien met wie we te maken krijgen en welke punten ze hebben", zegt Bruijn.

Winst

GroenLinks stijgt naar vijf zetels. "Hartstikke mooi. Ik denk dat het echt een beloning is voor GroenLinks. We doen het gewoon heel erg goed. Mensen zijn echt toe aan een sociaal en groen beleid", zegt GroenLinks-lijsttrekker Berend Potjer.