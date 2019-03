Uitslagen Alblasserwaard: SGP blijft oppermachtig

In de Alblasserwaard is de SGP nog steeds de grote winnaar, maar Forum haalde ook daar veel stemmen binnen.

Voor een compleet overzicht van de uitgebracht stemmen, zie de overzichten hierboven

Alblasserdam: SGP (weer) de grootste

Dat de SGP in Alblasserdam de grootste is geworden is geen verrassing. De SGP leverde wel wat procenten in. Ook in het damdorp maakte Forum voor Democratie een behoorlijke entree, met ruim 15 procent van de stemmen.

1. SGP - 19,8%

2. Forum van Democratie - 15,1%

3. Christenunie - 12,0%

4. VVD - 10,1 %

5. PvdA - 8,5%

Opkomst: 56,6%

Sliedrecht: Alleen SGP blijft Forum voor

Een op de vijf inwoners van het baggerdorp stemde op de SGP. De Gereformeerde Partij kon rekenen op 20,49% van de stemmen. Forum van Democratie is ook in Sliedrecht de nummer twee, gevolgd door de Christenunie. De PVV is ook in Sliedrecht gehalveerd.

1. SGP - 20,5%

2. Forum van Democratie - 14,7%

3. Christenunie - 12,8%

4. VVD - 9,6%

5. CDA - 9,5%

Opkomst: 58,3%

Hardinxveld-Giessendam: Christenunie opvallend sterk

In Hardinxveld-Giessendam zijn er maar nauwelijks meer stemmen voor de SGP, in vergelijking met de Christenunie. Er zit maar anderhalf procent tussen beide partijen. Forum voor Democratie kon rekenen op twaalf procent van de stemmen.

1. SGP - 23,6%

2. Christenunnie - 22,0%

3. Forum voor Democratie - 12,2%

4. VVD - 9,3%

5. CDA - 8,6%

Opkomst: 64,8%

Gorinchem: VVD de grootste



De VVD is opnieuw de grootste in Gorinchem. Het percentage Gorcummers dat op de VVD stemde daalde wel iets, maar bleef Forum voor Democratie nipt voor.

1. VVD - 15,6%

2. Forum voor Democratie - 15,0%

3. PvdA - 8,4%

4. GroenLinks - 8,1%

5. Christenunie - 7,8%

Opkomst: 53,0%

De uitslag van Molenlanden en Papendrecht is nog niet bekend