Uitslagen Waterweg: Forum in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis de grootste

Ook in het waterweggebied is Forum voor Democratie de grote winnaar. De partij van Thierry Baudet kon in de meeste plaatsen op ongeveer een vijfde van de stemmen rekenen.

Vlaardingen: Forum ruim de grootste

In Vlaardingen heeft Forum voor Democratie de meeste stemmen gekregen. Ongeveer één op de vijf stemmers stemde op de partij van Thierry Baudet. De PVV was vier jaar geleden nog de grootste. Die partij is ten opzichte van de vorige verkiezingen voor de Provinciale Staten gehalveerd. Naast Forum won ook GroenLinks in Vlaardingen. De partij haalde 7,9 procent van de stemmen, een stijging van ruim de helft.

1. Forum voor Democratie - 19,5%

2. VVD - 12,1%

3. PvdA - 8,9%

4. PVV - 8,7%

5. GroenLinks - 7,9%

Opkomst: 51,5 %

Schiedam: Forum verplettert iedereen

Vrijwel nergens in onze regio is het verschil in stemmen tussen Forum voor Democratie en de andere partijen zo groot als in Vlaardingen. De partij haalde bijna twee keer zoveel stemmen als de VVD en ruim twee keer zoveel stemmen als de PVV. Die partij wordt, net als in veel andere steden, gehalveerd.

1. Forum voor Democratie - 20,9%

2. VVD - 11,2%

3. PVV - 10,0%

4. GroenLinks - 8,9%

5. PvdA - 8,5%

Opkomst: 49,6%

Maassluis: FvD ook hier de grootste

Ook in Maassluis kreeg het Forum voor Democratie de meeste stemmen. De partij haalde bijna twintig procent. De VVD deed het met 14,4% nog bijzonder goed, in vergelijking met steden elders in de regio.

1. Forum voor Democratie - 19,4%

2. VVD - 14,4%

3. CDA - 10,9%

4. PVV - 8,9%

5. PvdA - 8,7%

Opkomst: 55,8%