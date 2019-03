Forum voor Democratie is de grootste partij geworden in Rotterdam. De partij van Thierry Baudet kreeg 15,7 procent van de stemmen. De VVD werd tweede met 12,8 procent, gevolgd door Groen Links.

Denk kreeg in Rotterdam 7,5 procent van de stemmen. Tot zover kreeg Denk in geen andere stad zo'n hoog aandeel van de stemmen.

De opkomst in Rotterdam was 44,9%. Dat is ruim negen procent meer dan vier jaar geleden.