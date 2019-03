Uitslagen Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en Zuidrand: Weer veel FvD

Barendrecht: Bijna kwart van de stemmen voor FvD



Ook Barendrecht is geen uitzondering in de regio: de meeste stemmen gingen naar Forum voor Democratie. Met 23,1 procent van de stemmen is het aandeel stemmers voor de partij van Thierry Baudet zelfs opmerkelijk hoog te noemen.

1. Forum voor Democratie - 23,1%

2. VVD - 16,2%

3. CDA - 8,7%

4. PvdA - 6,8%

5. D66 - 6,3%

Opkomst: 56,7%

Westvoorne: Toch weer de VVD



Bijna de helft van alle inwoners van Westvoorne stemde woensdag op de VVD of Forum voor Democratie. Samen hadden beide partijen 48,7% van de stemmen. Daarmee maakte nieuwkomer Forum voor Democratie een klapper in Westvoorne, waar vier jaar geleden het VVD nog bijna 30 procent van de stemmen vergaarde.

1. VVD - 24,7%

2. Forum voor Democratie - 24,0%

3. CDA - 7,8%

4. PvdA - 7,6%

5. PVV - 7,0%

Opkomst: 61,1%

Goeree-Overflakkee: Nauwelijks voorsprong SGP op FvD

Goeree-Overflakkee is nog altijd een bolwerk van de SGP-stemmers, maar het verschil was deze woensdag bijzonder klein. Bijna één op de vijf bewoners van het eiland stemde op de Gereformeerde Partij, maar dat was maar een procent meer dan de FvD-stemmers.

1. SGP - 19,9%

2. Forum voor Democratie - 18,7%

3. VVD - 13,0%

4. Christenunie - 10,0%

5. CDA - 8,6%

Opkomst: 62,9%

Uit Hellevoetsluis, Brielle en Nissewaard was nog geen (voorlopige) uitslag bekend